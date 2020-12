Il Senato non fermi il Decreto Immigrazione (Di sabato 12 dicembre 2020) ll testo di conversione del DL Immigrazione (DL 130/2020) approvato oggi (ieri 9/12/2020) alla Camera, va nella direzione che, come associazioni di promozione dei diritti degli stranieri, abbiamo auspicato, nonostante limiti e contraddizioni. Dopo più di venti anni, una riforma legislativa sull’Immigrazione prevede un ampliamento, seppur limitato, della sfera dei diritti e non una loro riduzione. Dal 2002, anno di approvazione della terribile Bossi Fini, ancora in vigore – è bene ricordarlo – si sono susseguite numerose modifiche del TU … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 dicembre 2020) ll testo di conversione del DL(DL 130/2020) approvato oggi (ieri 9/12/2020) alla Camera, va nella direzione che, come associazioni di promozione dei diritti degli stranieri, abbiamo auspicato, nonostante limiti e contraddizioni. Dopo più di venti anni, una riforma legislativa sull’prevede un ampliamento, seppur limitato, della sfera dei diritti e non una loro riduzione. Dal 2002, anno di approvazione della terribile Bossi Fini, ancora in vigore – è bene ricordarlo – si sono susseguite numerose modifiche del TU … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

