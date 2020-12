Il Segreto | anticipazioni 13-18 dicembre | l’inaspettato ritorno di Emilia

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 11 dicembre 2020) I prossimi episodi de Ilvedranno ildi un personaggio assente da diverso tempo: si tratta diUlloa. Lerelative alle puntate in onda dal 13 al 18, rivelano che la donna busserà alla porta di donna Francisca che ovviamente sarà molto sorpresa di vederla. Nel frattempo, il Capitano Huertas continuerà ad indagare su Estefania mentre Rosa e Adolfo si sposeranno alla presenza dei loro cari. Intanto, Ramon proverà ad aiutare Pablo a far uscire di prigione Urrutia mentre Mauricio rischierà di colpire il candidato de La Puebla. Infine, don Filiberto verrà contattato dall’associazione segreta. Il, spoiler 13-18: il capitano Huertas indaga su Estefania Gli spoiler Ilinerenti gli episodi in ...