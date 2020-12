Il ricordo di Rudi Garcia | «Sono cresciuto con Paolo Rossi» – VIDEO

(Di sabato 12 dicembre 2020), allenatore del Lione, ha voluto omaggiare, ex calciatore italiano scomparso nei giorni scorsi –, allenatore del Lione, ha voluto omaggiare, ex calciatore italiano scomparso nei giorni scorsi. «con», ha dichiarato l’ex tecnico di Roma e Marsiglia in conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com

CinqueNews : Il ricordo di Rudi Garcia: «Sono cresciuto con Paolo Rossi» - rudi_de_fanti : @enpaonlus @Laural21562870 @B16Antonella @amicaxamica @RosannaMarani @Luca_15_5 @manginobrioches @manufalcetti… - rudi_de_fanti : RT @BomprezziMarco: @rudi_de_fanti Bella! Io ho ancora la Medusa Artemide acquistata nel 1972 (se non ricordo male) - BomprezziMarco : @rudi_de_fanti Bella! Io ho ancora la Medusa Artemide acquistata nel 1972 (se non ricordo male) -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Rudi

TUTTOBICIWEB.it

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha voluto omaggiare Paolo Rossi, ex calciatore italiano scomparso nei giorni scorsi – VIDEO Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha voluto omaggiare Paolo Rossi, ex ca ...Solo queste due parole voglio dire, non sono sufficienti a contenere l’affetto, la stima e il riconoscimento che gli devo, ma non voglio indugiare oltre su discorsi che a lei risulterebbero pleonastic ...