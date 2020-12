Il primo caso confermato di reinfezione da coronavirus (Di venerdì 11 dicembre 2020) A comunicarlo è stato il ministero della Salute brasiliano. Il sequenziamento genetico ha confermato che la donna, una dottoressa, si è contagiata con due ceppi differenti del virus Leggi su today (Di venerdì 11 dicembre 2020) A comunicarlo è stato il ministero della Salute brasiliano. Il sequenziamento genetico hache la donna, una dottoressa, si è contagiata con due ceppi differenti del virus

MediasetTgcom24 : Covid, in Brasile primo caso confermato di reinfezione #COVID - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - SkyTG24 : #AnnalisaMalara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di #Coronavirus in Italia, è il personaggio… - claudioocchipi2 : RT @AScarfogliero: BUONGIORNO ????????ITALIANI/E???????? ?????????????????????????? È andato via un altro pezzo della nostra gioventù,quello che prima di D10S c… - naptam_10 : @VollaroMichele @jo19N26 Premesso che nn vinceremo mai un caxxo meglio il bel gioco almeno t'arrecrie. Tanto in ent… -