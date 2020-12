Il politicamente corretto colpisce persino il mitico dizionario di greco Rocci: «Frase sessista» (Di venerdì 11 dicembre 2020) È da decenni e decenni l’incubo (e l’amico fedele) degli studenti del liceo classico. Il dizionario di greco “Rocci” è considerato “sacro” ma ora è al centro di una bufera, in nome del politicamente corretto. Pubblicato per la prima volta nel 1939 dal padre gesuita Lorenzo Rocci, sta scatenando polemiche per una Frase giudicata sessista e pubblicata sulla sua pagina Facebook. Si tratta della definizione della parola greca gineconomo, tradotta come ispettore o sorvegliante dei costumi, dell’abbigliamento, delle donne. Fin qui nulla di particolare. L’inferno è per il commento: «Dagli antichi Greci abbiamo solo da imparare». Il post è stato poi rimosso, ma gli utenti dei social non hanno apprezzato: «Le battute o le si fanno bene o è meglio evitare», ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) È da decenni e decenni l’incubo (e l’amico fedele) degli studenti del liceo classico. Ildi” è considerato “sacro” ma ora è al centro di una bufera, in nome del. Pubblicato per la prima volta nel 1939 dal padre gesuita Lorenzo, sta scatenando polemiche per unagiudicatae pubblicata sulla sua pagina Facebook. Si tratta della definizione della parola greca gineconomo, tradotta come ispettore o sorvegliante dei costumi, dell’abbigliamento, delle donne. Fin qui nulla di particolare. L’inferno è per il commento: «Dagli antichi Greci abbiamo solo da imparare». Il post è stato poi rimosso, ma gli utenti dei social non hanno apprezzato: «Le battute o le si fanno bene o è meglio evitare», ...

NicolaPorro : Il racconto che è stato fatto in questi giorni sull’episodio dell’?????????????? '????????????????' risponde al coro politicamente… - antoniopalmieri : Questa grafica mostra dove può condurre il linguaggio politicamente corretto: usare 'militante' per indicare le do… - MysteryFaith424 : @GaIadhrim Inseguono il politicamente corretto a tutti i costi, perdendone il senso. Ed esso ( che poi manco è così… - FSbraccia : RT @AnaFloraCastro1: Liberiamoci del politicamente corretto: li impiccheremo tutti. - _PaoloRusso_ : RT @antoniopalmieri: Questa grafica mostra dove può condurre il linguaggio politicamente corretto: usare 'militante' per indicare le donne… -

Ultime Notizie dalla rete : politicamente corretto Razzismo nel calcio, per me il politicamente corretto sta peggiorando il problema Il Fatto Quotidiano Spostamenti tra Comuni a Natale, Speranza frena: «Peggio dell'estate». Scontro con Conte

È stata pubblicata oggi sul Bollettino ufficiale regionale ed entrerà in vigore domani la legge della Valle d'Aosta che consente al presidente della Regione autonoma di ...

Coronavirus Cts e ministero blindano la scuola: «I contagi? Non è colpa dei ragazzi»

La ministra Azzolina: «Seconda e terza ondata non dipendono dalla riapertura delle classi ma da eventuali comportamenti non corretti nelle vacanze natalizie» ...

È stata pubblicata oggi sul Bollettino ufficiale regionale ed entrerà in vigore domani la legge della Valle d'Aosta che consente al presidente della Regione autonoma di ...La ministra Azzolina: «Seconda e terza ondata non dipendono dalla riapertura delle classi ma da eventuali comportamenti non corretti nelle vacanze natalizie» ...