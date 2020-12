Il Papa anticipa alle 19.30 la Messa della notte di Natale. (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Redazione. Non sarà un Natale come tutti gli altri e anche la Chiesa recepisce le disposizioni del governo e si adatta alle misure per contenere l’emergenza-Covid. Papa Francesco anticiperà la Messa della notte di Natale nella Basilica di San Pietro, la sera di giovedì 24 dicembre, alle 19.30, due ore prima dell’orario delle 21.30 Leggi su freeskipper (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Redazione. Non sarà uncome tutti gli altri e anche la Chiesa recepisce le disposizioni del governo e si adattamisure per contenere l’emergenza-Covid.Francesco anticiperà ladinella Basilica di San Pietro, la sera di giovedì 24 dicembre,19.30, due ore prima dell’orario delle 21.30

