Il Natale illumina Trento: c'è anche il mercatino virtuale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mai come in questi tempi c'è il desiderio di circondarsi di bontà e bellezza, di ritrovare serenità e calore, di vivere l'atmosfera di festa che caratterizza le festività natalizie . Per questo Trento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mai come in questi tempi c'è il desiderio di circondarsi di bontà e bellezza, di ritrovare serenità e calore, di vivere l'atmosfera di festa che caratterizza le festività natalizie . Per questo...

comunevenezia : #NatalediLuce #Venezia La magia del #Natale illumina il Ponte di Rialto. In corso le prove dello spettacolo di luc… - comunevenezia : #NatalediLuce #Venezia La magia del #Natale illumina il Ponte di Rialto ??Videoproiezioni e dissolvenze fino al 31… - renata43denaro : RT @Italia: ?? L'albero di #Natale più grande del mondo compie 40 anni! Dal 1981 illumina la città di Gubbio in #Umbria regalando alle fest… - ItaliaHospitali : RT @Italia: ?? L'albero di #Natale più grande del mondo compie 40 anni! Dal 1981 illumina la città di Gubbio in #Umbria regalando alle fest… - ItalyinPerth : RT @Italia: ?? L'albero di #Natale più grande del mondo compie 40 anni! Dal 1981 illumina la città di Gubbio in #Umbria regalando alle fest… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale illumina Il Natale illumina Trento: c'è anche il mercatino virtuale TGCOM Natale a Chieti: palazzo de Mayo illuminato, segnale per rilanciare il commercio

Dal 12 dicembre palazzo de Mayo a Chieti sarà illuminato. Una iniziativa del Banco di Napoli che vuole lanciare un messaggio alla cittadinanza per favorire il rilancio delle attività commerciali in gr ...

Dietro front del Governo sul divieto di spostamenti a Natale e Capodanno: in arrivo una modifica nel DL

1' di lettura 11/12/2020 - Il Governo non riesce a tenere una linea decisa sulla gestione delle norme di contenimento del Covid. E così, dopo il varo del tanto discusso DPCM di Natale, che impone il d ...

Dal 12 dicembre palazzo de Mayo a Chieti sarà illuminato. Una iniziativa del Banco di Napoli che vuole lanciare un messaggio alla cittadinanza per favorire il rilancio delle attività commerciali in gr ...1' di lettura 11/12/2020 - Il Governo non riesce a tenere una linea decisa sulla gestione delle norme di contenimento del Covid. E così, dopo il varo del tanto discusso DPCM di Natale, che impone il d ...