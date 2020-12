Il Napoli conferma: Rrahmani e Hysaj negativi al tampone effettuato dalla ASL di pertinenza (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con un messaggio su Twitter il Napoli chiude definitivamente la questione sulla positività di Rrahmani e Hysaj che sembravano essersi ripositivizzati ed erano stati messi immediatamente in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo tampone. Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza. Già ieri era stato appurato che per entrambi la carica virale era molto bassa, un residuo della precedente positività e il rischio contagio era quasi inesistente. Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con un messaggio su Twitter ilchiude definitivamente la questione sulla positività diche sembravano essersi ripositivizzati ed erano stati messi immediatamente in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo. Amire Elseidsono risultatialieriASL di. Già ieri era stato appurato che per entrambi la carica virale era molto bassa, un residuo della precedente positività e il rischio contagio era quasi inesistente. Amire Elseidsono risultatialieriASL di ...

matteosalvinimi : Complimenti all’ospedale Santobono di Napoli, dove una bimba di 6 mesi è stata curata con una terapia innovativa. S… - napolista : Il #Napoli conferma: #Rrahmani e #Hysaj negativi al tampone effettuato dalla ASL di pertinenza Si chiude così il c… - RuggeroCapretti : RT @CanaleSeiTv: Legambiente conferma: la Provincia di Napoli prima in Italia per reati ambientali, seconda Salerno - alcinx : RT @CanaleSeiTv: Legambiente conferma: la Provincia di Napoli prima in Italia per reati ambientali, seconda Salerno - Legambiente : RT @CanaleSeiTv: Legambiente conferma: la Provincia di Napoli prima in Italia per reati ambientali, seconda Salerno -