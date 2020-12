Il mondo del cinema piange Kim Ki-duk, morto a 59 anni per Covid-19. I migliori film del regista sudcoreano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sta suscitando molta commozione nel mondo del cinema la morte di Kim Ki-duk, il cineasta sudcoreano autore di pellicole apprezzatissime dal pubblico, tanto da considerarlo legittimamente uno dei migliori registi asiatici contemporanei. Kim Ki-duk è deceduto all’età di 59 anni in seguito a complicazioni legate al contagio da Covid-19. A dare la notizia della sua morte è stato il regista russo Vitalij Mansky, direttore dell’ ArtDocFest/Riga, che ha confermato il decesso del collega sudcoreano all’ospedale della capitale lettone, dove era ricoverato. Kim Ki-duk era giunto in Lettonia per acquistare una casa a Jurmala, nota località marittima del Paese dell’Est Europa. Alcune opere del compianto regista – vincitore anche del Leone ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sta suscitando molta commozione neldella morte di Kim Ki-duk, il cineastaautore di pellicole apprezzatissime dal pubblico, tanto da considerarlo legittimamente uno deiregisti asiatici contemporanei. Kim Ki-duk è deceduto all’età di 59in seguito a complicazioni legate al contagio da-19. A dare la notizia della sua morte è stato ilrusso Vitalij Mansky, direttore dell’ ArtDocFest/Riga, che ha confermato il decesso del collegaall’ospedale della capitale lettone, dove era ricoverato. Kim Ki-duk era giunto in Lettonia per acquistare una casa a Jurmala, nota località marittima del Paese dell’Est Europa. Alcune opere del compianto– vincitore anche del Leone ...

