Il ministro della Salute è contrario a un'eventuale diminuzione delle misure adottate per Natale e Capodanno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Speranza è contrario alla diminuzione delle misure previste per gli spostamenti: "Non è tutto finito. Abbiamo chiesto sacrifici anche a Natale". Speranza contro spostamenti tra comuni: “Serve ancora massima prudenza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Speranza èallapreviste per gli spostamenti: "Non è tutto finito. Abbiamo chiesto sacrifici anche a". Speranza contro spostamenti tra comuni: “Serve ancora massima prudenza” su Notizie.it.

giorgio_gori : Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano… - stanzaselvaggia : Un ministro della giustizia che si muove seguendo l’indignazione dell’onda social che non ha letto la sentenza e ch… - FMCastaldo : Matteo #Renzi, per l'ennesima volta, sta scatenando una guerra sulla governance della gestione del… - LaPrimaManina : RT @giorgio_gori: Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano da 65… - Agenparl : Domani primo appuntamento del Festival della Partecipazione delle Aree Interne. Ospite il Ministro Provenzano -… -