Il Meteo per l’Italia dell’11 dicembre, pioggia a Nord Est temporali al Sud (Di venerdì 11 dicembre 2020) pioggia a Nord Est, temporali e venti a Sud, allerta di livello arancione e giallo per dieci regioni del territorio nazionale: sono queste le principali previsioni Meteo sull’Italia in questo venerdì 11 dicembre. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale della Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 10 dicembre, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 11 dicembre, sono stati attivati due livelli di allerta. Di tipo arancione, un punto di scala sotto il massimo, per Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e Sicilia. Di livello giallo per Emilia-Romagna, Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna. Venerdì #11dicembre Ancora pioggia, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020)Est,e venti a Sud, allerta di livello arancione e giallo per dieci regioni del territorio nazionale: sono queste le principali previsionisulin questo venerdì 11. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale della Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 10, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 11, sono stati attivati due livelli di allerta. Di tipo arancione, un punto di scala sotto il massimo, per Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e Sicilia. Di livello giallo per Emilia-Romagna, Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna. Venerdì #11Ancora, ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - poliziadistato : Buongiorno da Reggio Emilia. Raccomandiamo prudenza alla guida per chi si mette in viaggio. Controllate sempre eff… - astralmobilita : ???? #REGIONELAZIO #PROTEZIONECIVILE #ALLERTA #METEO dalla mattina di oggi #11dicembre e per le succ.12-18 ore prev… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, domenica #4ottobre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - zazoomblog : Puglia maltempo: allerta per barese tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo - #Puglia #maltempo:… -