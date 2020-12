Il maltempo non si placa: allerta meteo in Campania per la giornata di sabato 12 dicembre (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un avviso di allerta meteo in Campania è stato emanato dalla Protezione civile a causa del protrarsi delle pessime condizioni atmosferiche su gran parte della regione. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania che di fatto proroga su alcune zone l’allerta in essere con una riduzione del livello Leggi su 2anews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un avviso diinè stato emanato dalla Protezione civile a causa del protrarsi delle pessime condizioni atmosferiche su gran parte della regione. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso diinche di fatto proroga su alcune zone l’in essere con una riduzione del livello

