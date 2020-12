Il governo è politicamente finito, ma non cadrà. Parla Dario Galli (Lega) (Di venerdì 11 dicembre 2020) “In un Paese normale questo governo sarebbe ormai caduto. O, forse, non sarebbe mai nato. Ma così non è. L’esecutivo politicamente è finito, anzi non è mai esistito. Ma continuerà ad andare avanti”. Parola di Dario Galli, deputato leghista di lungo corso, già presidente della provincia di Varese e viceministro allo Sviluppo economico ai tempi dell’esecutivo gialloverde. “Siamo molto preoccupati, non tanto, o non solo, per la gestione della risorse del Recovery Fund questa maggioranza e questo governo non sono minimamente in grado di guidare un disegno di ripartenza complessiva del Paese”, ha commentato ancora Galli in questa intervista a Formiche.net nella quale non ha lesinato critiche anche molto dure nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Visto ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) “In un Paese normale questosarebbe ormai caduto. O, forse, non sarebbe mai nato. Ma così non è. L’esecutivo, anzi non è mai esistito. Ma continuerà ad andare avanti”. Parola di, deputato leghista di lungo corso, già presidente della provincia di Varese e viceministro allo Sviluppo economico ai tempi dell’esecutivo gialloverde. “Siamo molto preoccupati, non tanto, o non solo, per la gestione della risorse del Recovery Fund questa maggioranza e questonon sono minimamente in grado di guidare un disegno di ripartenza complessiva del Paese”, ha commentato ancorain questa intervista a Formiche.net nella quale non ha lesinato critiche anche molto dure nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Visto ...

matteorenzi : A luglio chiesi un dibattito in Parlamento su come impiegare le risorse del Recovery Plan, sfidando politicamente l… - Profilo3Marco : RT @matteorenzi: A luglio chiesi un dibattito in Parlamento su come impiegare le risorse del Recovery Plan, sfidando politicamente le oppos… - svernali : @uzupetru guarda che renzi è nel vs governo... PS.: a scomparire politicamente sarete voi, alle prossime elezioni.… - MichelePadova16 : @Corriere Renzi umanamente e politicamente è indecente, tanto si sa che è un burattino di Berlusconi e dei poteri f… - lustroma : @lucianonobili @matteorenzi Siete ridicoli e politicamente senza palle. Il governo non lo farete cadere mai. Siete… -

Ultime Notizie dalla rete : governo politicamente LA LENTA AGONIA DEL GOVERNO CONTE II: TRA METAMORFOSI DEI PARTITI E DERIVE AUTOCRATICHE politicamentecorretto.com Il M5s archivia il ruolo di capo politico e si prepara alla leadership collegiale: ecco come hanno votato gli iscritti. Eletto il tesoriere

E’ arrivato il via libera anche degli iscritti M5s a tutti e 23 i quesiti che riassumevano il documento conclusivo degli Stati generali. Un passaggio fondamentale per la revisione completa della strut ...

Crisi di governo: la reazione di Conte e la chiamata di Salvini

In occasione di una conferenza stampa allestita a Bruxelles, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato dell’accordo raggiunto in Europa sul ...

E’ arrivato il via libera anche degli iscritti M5s a tutti e 23 i quesiti che riassumevano il documento conclusivo degli Stati generali. Un passaggio fondamentale per la revisione completa della strut ...In occasione di una conferenza stampa allestita a Bruxelles, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato dell’accordo raggiunto in Europa sul ...