Il Giornale: "Conte pensa da bullo, risponde da bullo, ma crede di essere un professore"

Non sono certo parole al miele quelle che spende Riccardo Signori, su Il Giornale, a proposito del tecnico dell'Inter, Antonio Conte. "Da quando è arrivato ci ha azzeccato soltanto sulle richieste onerose: si trattasse del suo stipendio o dei giocatori da farsi acquistare. E qualcuno "tecnicamente" da maltrattare: ma qui contano anche le colpe del club. Con il mondo Inter non si è mai veramente piaciuto, non c'è stima reciproca. E non perché sia rimasto intimamente juventino. Bensì perché Conte è troppo innamorato di se stesso e del SuperIo". Si è fatto pagare profumatamente e adesso cacciarlo è troppo oneroso per la dirigenza del club. Marotta, scrive Signori, lo avrebbe fatto comunque subito, dopo la serata di Champions. Conte è arrivato a Milano "come un Messia, aveva garantito di cancellare il tempo della "pazza Inter"". L'obiettivo è fallito e lui ne ha dato la ...

