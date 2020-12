Il giallo choc | trovati resti umani saponificati dentro una valigia

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Il cadavere saponificato era chiuso all'interno di unaabbandonata in una campagna in prossimità del carcere di Firenzesono stati rinvenuti all'interno di unaabbandonata in un terreno agricolo adiacente al carcere di Sollicciano, quartiere della periferia sud-ovest di Firenze. A ritrovare il cadavere è stato un anziano agricoltore che, a fonte del macabro ritrovamento, ha immediatamente allertato i carabinieri. La salma, trasferita all'istituto di medicina legale di Careggi, sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni; gli investigatori non escludono alcuna pista. Il ritrovamentoIl macabro rinvenimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 10 dicembre in un podere tra il carcere di Sollicciano e ...