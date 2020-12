Il figlio? Non proprio: "Perché è uscita dal GfVip". Bomba di Lory Del Santo, il segreto (svelato) della Gregoraci (Di venerdì 11 dicembre 2020) Perché Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip? Una versione sull'addio alla casa del reality di Canale 5 arriva direttamente da Lory Del Santo, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. Secondo la Del Santo, l'ex di Flavio Briatore non ha lasciato il GfVip solo per la voglia di abbracciare il figlio: "È uscita per estremo stress dal Grande Fratello Vip. Ad essere ogni giorno attaccata, continuamente, ti viene uno stress", ha affermato la Del Santo, riferendosi ai molteplici, e feroci, attacchi ricevuti nella casa dagli altri inquilini. In molti, anche dentro al reality, infatti non le hanno perdonato il tira-e-molla con Pierpaolo Pretelli, innamoratissimo di lei, tenuto vicino da Elisabetta, senza però che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020)Elisabettaha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip? Una versione sull'addio alla casa del reality di Canale 5 arriva direttamente daDel, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. Secondo la Del, l'ex di Flavio Briatore non ha lasciato ilsolo per la voglia di abbracciare il: "Èper estremo stress dal Grande Fratello Vip. Ad essere ogni giorno attaccata, continuamente, ti viene uno stress", ha affermato la Del, riferendosi ai molteplici, e feroci, attacchi ricevuti nella casa dagli altri inquilini. In molti, anche dentro al reality, infatti non le hanno perdonato il tira-e-molla con Pierpaolo Pretelli, innamoratissimo di lei, tenuto vicino da Elisabetta, senza però che ...

Agenzia_Ansa : Paolo Rossi, il figlio: 'Era un papa' fantastico, un combattente e non ha mai mollato'. Il ricordo commovente del p… - matteosalvinimi : Alessandro Sallusti: 'Se padre e figlio vivono in 2 comuni diversi, a 3km di distanza, ditemi, perché non possono i… - Corriere : Il figlio: «Era un papà fantastico, un combattente e non ha mai mollato» - M_Carlucci : RT @IStalinisti: Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Antonio Conte non può allenare l’Internazionale, perché è convinto che n… - Sergio70794221 : @mimmo_ferretti @OfficialASRoma Un giovane che esploderà presto è Luca Chierico, figlio d arte, davvero un talento… -

Ultime Notizie dalla rete : figlio Non Rissa al Pincio, un papà: «Mio figlio ci è andato per noia, dopo il lockdown è allo sbando» Il Messaggero Lega, il figlio di Foa lascia la Bestia di Matteo Salvini

Il figlio del presidente della Rai abbandona la macchina di propaganda social di Luca Morisi che fece la fortuna del Capitano quando era ministro dell'Interno. Da via Bellerio assicurano "I rapporti t ...

Falsi certificati Covid per prendere l’aereo, l’agenzia è di Nunzia Stolder, figlia del boss di Forcella

L’agenzia di viaggi ispezionata dai carabinieri di Napoli, nell’ambito di una indagine su falsi certificati Covid usati per acquistare ...

Il figlio del presidente della Rai abbandona la macchina di propaganda social di Luca Morisi che fece la fortuna del Capitano quando era ministro dell'Interno. Da via Bellerio assicurano "I rapporti t ...L’agenzia di viaggi ispezionata dai carabinieri di Napoli, nell’ambito di una indagine su falsi certificati Covid usati per acquistare ...