Il farmacista ospedaliero e la nuova frontiera della personalizzazione del farmaco

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – La realtà e la virtualità. Se c’è una dicotomia a cui il Covid ci ha messo di fronte, questa è sicuramente una delle più interessanti. Davide Zenoni, farmacista ospedaliero e primario dell’ASST Nord di Milano, ha sviluppato già da qualche tempo un laboratorio interattivo per farmacisti esperti, detto appunto L.I.F.E. Un vero e proprio corso in cui addestrare i colleghi ed approfondire le tematiche traducendole in attività concrete ed in tempo reale. Quest’anno SIFO ha deciso di dedicare spazio al LAB L.I.F.E. per raccontare l’importanza e la riuscita dell’esperienza virtuale del laboratorio: perché è vero che la virtualità mette in evidenza le criticità della mancata presenza ma la concretezza di questo laboratorio sta tutta nei casi clinici affrontati durante il corso.