"Il coronavirus arriva dall'Italia?". Lo schifo del regime cinese: "Ecco le prove", vergogna internazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) vergogna cinese contro l'Italia. Il Global Times, tabloid scritto in inglese del Quotidiano del Popolo, ossia l'organo del Partito comunista cinese, ha pubblicato un rivoltante articolo sul sito web dal titolo: "L'Italia ha potenzialmente avuto un'epidemia di Covid-19 prima di Wuhan". Dunque nel testo dell'articolo viene fornita una serie di "prove" sul Covid trovate nel nostro Paese prima del dicembre 2019, tra cui quella recentissima del bimbo di 4 anni contagiato già a novembre 2019. E così, alcuni esperti indicano che in Italia si sarebbe verificato un focolaio di coronavirus prima che a Wuhan, dove il primo caso ufficiale risale all'8 dicembre. Il Global Times, poi, aggiunge che "tuttavia, questo non indica l'Italia come l'origine ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020)contro l'. Il Global Times, tabloid scritto in inglese del Quotidiano del Popolo, ossia l'organo del Partito comunista, ha pubblicato un rivoltante articolo sul sito web dal titolo: "L'ha potenzialmente avuto un'epidemia di Covid-19 prima di Wuhan". Dunque nel testo dell'articolo viene fornita una serie di "" sul Covid trovate nel nostro Paese prima del dicembre 2019, tra cui quella recentissima del bimbo di 4 anni contagiato già a novembre 2019. E così, alcuni esperti indicano che insi sarebbe verificato un focolaio diprima che a Wuhan, dove il primo caso ufficiale risale all'8 dicembre. Il Global Times, poi, aggiunge che "tuttavia, questo non indica l'come l'origine ...

dievve : Coronavirus, Sanofi-Gsk: “Ritardo nel programma del vaccino, arriva alla fine del 2021” - Ikaroixxx : La #TerzaOndata la consacrazione che gli #italioni meritano quello che sono #coronavirus #COVID19 E la terza arri… - RaiperilSociale : RT @Disabili_com: Vaccino Coronavirus: quando arriva in Italia? Ecco chi riceverà le prime dosi disponibili: - Disabili_com : Vaccino Coronavirus: quando arriva in Italia? Ecco chi riceverà le prime dosi disponibili: - LavoriPubblici : Nuove misure della Regione Siciliana per contenere l'emergenza da #Covid19 #Coronavirus @LavoriPubblici -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus arriva Vaccino covid Sanofi-Gsk, "arriva a fine 2021" Adnkronos Dietro front del Governo sul divieto di spostamenti a Natale e Capodanno: in arrivo una modifica nel DL

1' di lettura 11/12/2020 - Il Governo non riesce a tenere una linea decisa sulla gestione delle norme di contenimento del Covid. E così, dopo il varo del tanto discusso DPCM di Natale, che impone il d ...

Una pizza a chi è positivo al Covid-19, è l’iniziativa solidale di una pizzeria di Magliano de’ Marsi

Magliano de’ Marsi - La solidarietà nella Marsica non si ferma e questa volta tocca a Magliano de’ Marsi. L’iniziativa ...

1' di lettura 11/12/2020 - Il Governo non riesce a tenere una linea decisa sulla gestione delle norme di contenimento del Covid. E così, dopo il varo del tanto discusso DPCM di Natale, che impone il d ...Magliano de’ Marsi - La solidarietà nella Marsica non si ferma e questa volta tocca a Magliano de’ Marsi. L’iniziativa ...