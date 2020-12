Il Consiglio di Stato dice sì all'uso dell'idrossiclorochina per curare il Covid (Di venerdì 11 dicembre 2020) Buone notizie. La III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ha sospeso la nota del 22 luglio scorso di AIFA che vietava la ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Buone notizie. La III Sezione deldiha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ha sospeso la nota del 22 luglio scorso di AIFA che vietava la ...

