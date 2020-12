Il Caos Dopo di Te: una morte misteriosa scuote un liceo nella nuova serie dell’autore di Elite (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Caos Dopo Di Te La nuova serie di Carlos Montero, il co-autore di Elite, è sbarcata su Netflix. Oggi, la piattaforma streaming ha infatti rilasciato la prima stagione de Il Caos Dopo di Te, produzione iberica con protagonisti Inma Cuesta e Aron Piper, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Ander nella sopracitata Elite. Ambientata in una piccola cittadina della Galizia, la storia si concentrerà sulla figura di un’insegnante di lettere che, tra drammi e misteri, dovrà far luce sulla morte della collega che ha sostituito. Il Caos Dopo Di Te: trama e anticipazioni Novariz (Galizia). Raquel (Inma Cuesta) decide di assumere il ruolo di professoressa di liceo nel ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020) IlDi Te Ladi Carlos Montero, il co-autore di, è sbarcata su Netflix. Oggi, la piattaforma streaming ha infatti rilasciato la prima stagione de Ildi Te, produzione iberica con protagonisti Inma Cuesta e Aron Piper, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Andersopracitata. Ambientata in una piccola cittadina della Galizia, la storia si concentrerà sulla figura di un’insegnante di lettere che, tra drammi e misteri, dovrà far luce sulladella collega che ha sostituito. IlDi Te: trama e anticipazioni Novariz (Galizia). Raquel (Inma Cuesta) decide di assumere il ruolo di professoressa dinel ...

CyberTemplario : @paolo_shark Faccio il tifo per la previsione ebraica,inoltre questo paese è il paese in cui Dio di Israele ha fatt… - martina63660998 : Non posto l’aereo pk come diceva una ragazza poco fa anche solo un like a una pagina scatena il caos Mettiamo che… - AppleRTweet : RT @playblog_it: ? Il caos dopo di te su Netflix arriva la prima stagione della Serie ? - playblog_it : ? Il caos dopo di te su Netflix arriva la prima stagione della Serie ? - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: Settimana di serie vagabonde, cha dal Sudafrica (Kings of Jo’burg) arrivano al lontano oriente (Lovestruck in the City… -