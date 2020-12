(Di sabato 12 dicembre 2020) Il mondo delè in lutto per la morte di Gian. Dopo una lunga malattia è venuto a mancare uno degli attaccanti più stimati neldegli anni ...

Il calcio valtellinese piange Mario Manoni, bomber d'altri tempi. Il mondo del calcio valtellinese è in lutto per la morte di Gianmario 'Mario' Manoni. Dopo una lunga malattia è venuto a mancare uno d ...Centravanti tecnico e assai completo, Manoni verrà ricordato anche per i tanti gol segnati nei tornei estivi, quando le competizioni richiamavano, intorno ai campetti delle località turistiche e non v ...