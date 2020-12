Ikea apre il nuovo negozio digitale

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Si può (finalmente) gironzolare tra gli scaffali Ikea anche on line: il colosso dell’arredamento svedese ha appena lanciato il suo nuovo negozio digitale per rendere decisamente più realistica l’esperienza dello shopping su Internet, ma anche per consentirci di tornare per trascorrere semplicemente un po’ di tempo nei suoi store immaginando come riprogettare la casa. Basta cliccare su www.ikea.com per cominciare il tour, con un mouse o anche un visore della realtà virtuale.