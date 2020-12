Ibrahimovic: «Il Milan mi fa sentire vivo. Ecco fino a quando giocherò» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista alla BBC. Ecco tutte le parole del campione del Milan Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato intervistato in esclusiva dalla BBC. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 RITIRO – «Continuerò a giocare finché potrò continuare a fare quello che sto facendo ora. Devo solo mantenere una buona condizione fisica, poi il resto si risolverà da solo». RITORNO AL Milan – «La prima volta che sono arrivato qui sono entrato in un club che lottava per vincere lo Scudetto, quando sono tornato è stato per riportare il Milan dove appartiene, al top. È una sfida differente ma è una sfida che mi piace, perché quando gli altri dicono che è troppo difficile, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Zlatanha rilasciato una lunga intervista alla BBC.tutte le parole del campione delZlatan, attaccante del, è stato intervistato in esclusiva dalla BBC. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 RITIRO – «Continuerò a giocare finché potrò continuare a fare quello che sto facendo ora. Devo solo mantenere una buona condizione fisica, poi il resto si risolverà da solo». RITORNO AL– «La prima volta che sono arrivato qui sono entrato in un club che lottava per vincere lo Scudetto,sono tornato è stato per riportare ildove appartiene, al top. È una sfida differente ma è una sfida che mi piace, perchégli altri dicono che è troppo difficile, ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic alla BBC: 'Siamo in una forma incredibile. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - 1889milan : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic alla BBC: 'Siamo in una forma incredibile. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo bene a… - IleniaRagozzino : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic alla BBC: 'Siamo in una forma incredibile. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo bene a… -