Ibrahimovic alla Bbc: “Il Milan è la mia sfida, tiro fuori il meglio di me ogni giorno per riportarlo al top” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato alla Bbc. Questi alcuni dei passaggi più significativi dell’intervista rilasciata dall’attaccante del Milan: “Andrò avanti fino al momento in cui non potrò più fare ciò che faccio adesso, devo soltanto mantenermi in forma fisicamente, il resto viene da sé. Il Milan? Siamo in un momento di forma incredibile, stiamo facendo benissimo. Ma ancora non abbiamo vinto niente. La prima volta che sono venuto al Milan si lottava per il titolo, la seconda volta sono venuto per riportare il club al top, il luogo a cui appartengono. È una sfida diversa, che mi piace perché quando tutti dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, è lì che entro in scena e mi sento vivo. La sensazione è incredibile perché è un traguardo più grande che arrivare ad un top team ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Zlatanha parlatoBbc. Questi alcuni dei passaggi più significativi dell’intervista rilasciata dall’attaccante del: “Andrò avanti fino al momento in cui non potrò più fare ciò che faccio adesso, devo soltanto mantenermi in forma fisicamente, il resto viene da sé. Il? Siamo in un momento di forma incredibile, stiamo facendo benissimo. Ma ancora non abbiamo vinto niente. La prima volta che sono venuto alsi lottava per il titolo, la seconda volta sono venuto per riportare il club al top, il luogo a cui appartengono. È unadiversa, che mi piace perché quando tutti dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, è lì che entro in scena e mi sento vivo. La sensazione è incredibile perché è un traguardo più grande che arrivare ad un top team ...

