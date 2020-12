I sei gol di Rossi al Mondiale La scoperta della felicità davanti al mito di Pablito L’impresa dell’82 vista da un bimbo di 7 anni E la storia di un’amicizia nata da un’e-mail

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Settee mezzo. E per un bambino di settee mezzo, che frequenta una scuola cattolica tutta maschile, ed è timorato di Dio, buono, ubbidiente, il calcio è tutto. è il succo concentrato di tutti i sogni, di tutti i desideri di cui ancora non conosci né forma né nome, è l’unico anelito di vaga ribellione concessa, è la fantasia che si fa gesto eroico, è la nave grande e robusta cui chiedi di portarti verso la. Così ero io a settee mezzo, quando mi apprestavo a vedere un, il primomia esistenza. Tifavo per il Catania (in serie B), per la Juve (in serie A), e per tutte le italiane nelle coppe. Ma più di tutte, tifavo per l’Italia. Ed ero sicuro, sicuro come ero sicuro dell’esistenza di Dio, del paradiso e dell’inferno, che ...