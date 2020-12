I Paesi europei hanno trovato un accordo sul Recovery Fund (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)Nella prima giornata di vertice del Consiglio europeo a Bruxelles, giovedì 10 dicembre, i leader dell’Unione hanno finalmente raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (Multiannual financial framework, Mff), composto da un budget totale di 1.800 miliardi di euro che comprende anche il Next Generation Eu da 750 miliardi di euro (il cosiddetto Recovery Fund) per sanare le economie dei Paesi Ue, gravemente danneggiate dalla pandemia di Covid-19 quest’anno. A metà novembre, con una mossa senza precedenti, Ungheria e Polonia avevano deciso di porre il veto all’approvazione del Mff, a causa della decisione dell’Ue di vincolarne l’accesso al rispetto dello stato di diritto e delle libertà civili da parte dei Paesi ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)Nella prima giornata di vertice del Consiglio europeo a Bruxelles, giovedì 10 dicembre, i leader dell’Unionefinalmente raggiunto unsul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (Multiannual financial framework, Mff), composto da un budget totale di 1.800 miliardi di euro che comprende anche il Next Generation Eu da 750 miliardi di euro (il cosiddetto) per sanare le economie deiUe, gravemente danneggiate dalla pandemia di Covid-19 quest’anno. A metà novembre, con una mossa senza precedenti, Ungheria e Polonia avevano deciso di porre il veto all’approvazione del Mff, a causa della decisione dell’Ue di vincolarne l’accesso al rispetto dello stato di diritto e delle libertà civili da parte dei...

