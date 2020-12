I farmaci anti ipertensivi riducono del 60% il rischio di mortalità da covid (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Alcuni farmaci anti- ipertensivi ridurrebbero fortemente a mortalità da covid. E' quanto emerso da uno studio pubblicato dalla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Uno studio effettuato sui dati di 576 pazienti ricoverati all'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) tra il 1° marzo e il 1° maggio 2020, con un'età media di 72 anni. Il lavoro, che ha riunito un gruppo multidisciplinare di clinici e ricercatori statistici dell'EOC, dell'Università della Svizzera italiana e dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha dimostrato, tramite analisi statistiche avanzate di integrazione dei dati demografici e clinici dei pazienti, che le comuni terapie anti-ipertensive con inibitori del sistema renina angiotensina – i cosiddetti farmaci ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Alcuniridurrebbero fortemente ada. E' quanto emerso da uno studio pubblicato dalla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Uno studio effettuato sui dati di 576 pazienti ricoverati all'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) tra il 1° marzo e il 1° maggio 2020, con un'età media di 72 anni. Il lavoro, che ha riunito un gruppo multidisciplinare di clinici e ricercatori statistici dell'EOC, dell'Università della Svizzera italiana e dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha dimostrato, tramite analisi statistiche avanzate di integrazione dei dati demografici e clinici dei pazienti, che le comuni terapie-ipertensive con inibitori del sistema renina angiotensina – i cosiddetti...

E' il risultato di una ricerca condotta dall'Università della Svizzera Italiana e dal San Raffaele di Milano. I maggiori benefici per anziani e persone affette da patologie renali e cardiovascolari.

