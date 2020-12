I Fantastici 4: Jon Watts alla regia del nuovo film Marvel (Di venerdì 11 dicembre 2020) Marvel ha annunciato ufficialmente il ritorno dei Fantastici 4 con un nuovo film che verrà diretto dal regista Jon Watts. I Fantastici 4 torneranno sugli schermi cinematografici con un film Marvel che verrà diretto da Jon Watts. Il regista è attualmente impegnato nelle riprese di Spider-Man 3 e si sta occupando dello sviluppo del nuovo progetto tratto dai fumetti che è stato annunciato stanotte da Kevin Feige. La storia dei Fantastic 4 - I Fantastici Quattro è stata recentemente al centro di un film, distribuito nelle sale nel 2015, con la regia di Josh Trank. I numerosi problemi incontrati durante la produzione hanno reso però il progetto un flop, fermandosi a 167.8 ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha annunciato ufficialmente il ritorno dei4 con unche verrà diretto dal regista Jon. I4 torneranno sugli schermi cinematografici con unche verrà diretto da Jon. Il regista è attualmente impegnato nelle riprese di Spider-Man 3 e si sta occupando dello sviluppo delprogetto tratto dai fumetti che è stato annunciato stanotte da Kevin Feige. La storia dei Fantastic 4 - IQuattro è stata recentemente al centro di un, distribuito nelle sale nel 2015, con ladi Josh Trank. I numerosi problemi incontrati durante la produzione hanno reso però il progetto un flop, fermandosi a 167.8 ...

