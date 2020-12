I “benefici” della Dad: 70mila studenti disabili non hanno potuto fare lezione (Di venerdì 11 dicembre 2020) hanno perso le lezioni ed anche il loro diritto allo studio. Secondo l’Istat, il 23% dei 300 mila alunni non ha potuto partecipare alla Dad. Settantamila studenti disabili dei quasi 300 mila che hanno frequentato la scuola italiana non hanno potuto partecipare alle lezioni della didattica a distanza. A dirlo, un rapporto dell’Istat – “L’inclusione scolastica L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020)perso le lezioni ed anche il loro diritto allo studio. Secondo l’Istat, il 23% dei 300 mila alunni non hapartecipare alla Dad. Settantamiladei quasi 300 mila chefrequentato la scuola italiana nonpartecipare alle lezionididattica a distanza. A dirlo, un rapporto dell’Istat – “L’inclusione scolastica L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AntonioNicita : RT @AlessLongo: Con qualche giorno di anticipo sul pacchetto europeo per regolamentare le Big tech, la Digital Markets Taskforce inglese ha… - ritornoalfutur2 : Le 18 proprietà del vino, benefici e controindicazioni - AlterThink_ : Quali sono i possibili benefici e i rischi della legalizzazione del mercato degli organi? A che punto è il dibattit… - AlessLongo : Con qualche giorno di anticipo sul pacchetto europeo per regolamentare le Big tech, la Digital Markets Taskforce in… - AE_Riscossione : Per non perdere i benefici della #RottamazioneTer, come previsto dal #DecretoRistoriQuater (DL n. 157/2020), le rat… -

Ultime Notizie dalla rete : “benefici” della Oltre 150 ore di live streaming, 60 eventi e 600 speaker e ospiti: il WMF saluta il 2020 con una tre giorni digitale e televisiva dedicata all'innovazione Fortune Italia