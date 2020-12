Hyundai - La nostra intervista a Gabriele Costantino

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 dicembre 2020), 48 anni, monzese di origini, lavora allaItalia dal 2010, dopo aver maturato esperienze in diverse società di noleggio. Oggi è il fleet manager dell'azienda: ecco il bilancio che traccia di questo particolare 2020. Si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà l'anno per la vostra azienda? Sicuramente abbiamo riscontrato delle difficoltà a causa della pandemia: il mercato business ha affrontato una graduale ripresa, anche se crediamo non riuscirà a recuperare i volumi persi. ComeItalia, già a partire da aprile siamo rimasti vicini agli italiani con la campagna #Torneremoaviaggiare allargando a tutta la gamma la formula zero anticipo e zero interessi, con pagamento della ...