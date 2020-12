Huesca-Alaves | formazioni | quote | pronostici Padroni di casa ancora alla ricerca della prima vittoria

Leggi su infobetting

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Con soli 8 punti conquistati, frutto tra l’altro di altrettanti pareggi, l’è ultimo in classifica e, nonostante dia prova con costanza di essere una squadra viva, non èriuscita nell’impresa di centrare lastagionale; nella giornata scorsa, è arrivato un pirotecnico 3-3 col Granada e in diversi momenti gli aragonesi hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e