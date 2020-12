Hockey pista, Serie A1: programma, orari, tv e streaming dell’undicesima giornata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non c’è tempo per pensare al passato. La Serie A1 di Hockey pista è pronta a tornare subito in scena, con l’undicesima giornata della sua stagione regolare. Tutti in campo in contemporanea in quello che sarà un sabato 12 dicembre rovente, che potrebbe ridisegnare gli equilibri di una classifica comandata in questo momento da un Sarzana eccezionale. Andiamo quindi a scoprire il programma del turno che scatterà fra ventiquattro ore. Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)AMATORI WASKEN LODI – WHY SPORT VALDAGNOArbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpSerieA1-lodxval – Commento di Stefano Blanchetti Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)GDS IMPIANTI ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non c’è tempo per pensare al passato. LaA1 diè pronta a tornare subito in scena, con l’undicesimadella sua stagione regolare. Tutti in campo in contemporanea in quello che sarà un sabato 12 dicembre rovente, che potrebbe ridisegnare gli equilibri di una classifica comandata in questo momento da un Sarzana eccezionale. Andiamo quindi a scoprire ildel turno che scatterà fra ventiquattro ore. Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)AMATORI WASKEN LODI – WHY SPORT VALDAGNOArbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpA1-lodxval – Commento di Stefano Blanchetti Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)GDS IMPIANTI ...

