Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano si sbarazza di Linz e si conferma capolista

L'HCB Alto Adige Alperia si sbarazza anche degli Steel Wings Linz nel proprio match odierno di ICE Hockey League 2020-2021 e prosegue la sua corsa in vetta alla classifica generale. Un successo davvero di spessore, con il punteggio di 4-0 per la compagine allenata da coach Greg Ireland, che centra la terza vittoria di fila e la decima nella ultime 11 uscite complessive. Con questi 3 punti i Foxes si portano a quota 37 punti in classifica in 12 turni, contro i 34 dei Vienna Capitals (con 17 match disputati) ed i 34 di Fehervar (con 21 incontri). HCB Alto Adige Alperia – Steel Wings Linz 4-0: il match del PalaOnda sostanzialmente non ha storia. Troppo il divario tecnico tra le due squadre, e Bolzano non ha nemmeno bisogno di forzare al massimo.

La Città sostiene le sue squadre di hockey e calcio

