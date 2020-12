“Ho deciso così” GF Vip | Stefania Orlando irremovibile | accadrà questa sera in diretta e lei ha messo le mani avanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo i duri confronti dei giorni scorsi c’è stato un piccolo riavvicinamento all’interno della casa del Grande Fratello Vip trae Dayane Mello. La modella brasiliana ha fatto un passoverso la conduttrice che se da un lato ha apprezzato questo improvviso cambio di rotta, dall’altro non ne è totalmente convinta. Vale la pena cercare di capire bene cosa è successo per fare chiarezza.è stata duramente attaccata dalle coinquiline nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì 7 dicembre in particolare da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Anche dallo studio sono arrivate pesanti critiche da Antonella Elia e Patrizia De Blanck. Una situazione difficile per la conduttrice che ha avuto un crollo e ci è rimasta male quando è stata definita dalle due coinquiline ...