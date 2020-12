"Ho dato fuoco alle case dei vicini". E il giudice 'premia' il migrante (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Immagine di repertorio Il migrante in fuga dal Gambia dopo aver provocato un incendio. La Commissione nega l'asilo, ma il tribunale gli assegna il permesso umanitario Sei lì che dai fuoco alle sterpaglie di un campo, te ne vai, la notte il vento ravviva la fiammella rimasta accesa sotto le ceneri, s’incendia l’intero vicinato e tra le fiamme muoiono diverse persone. Un po' sa di figa, va detto. Ma è stato anche un discreto errore. I vicini allora ti vogliono linciare (si capisce). Così tu scappi, vai in Libia e poi in Italia. Qui chiedi e ottieni l'asilo sperato. La vicenda appare curiosa, ma è la vera vera storia di un migrante approdato nel 2016 in Italia, ritenuto dalla Commissione territoriale non meritevole di accoglienza con una decisione poi ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Immagine di repertorio Ilin fuga dal Gambia dopo aver provocato un incendio. La Commissione nega l'asilo, ma il tribunale gli assegna il permesso umanitario Sei lì che daisterpaglie di un campo, te ne vai, la notte il vento ravviva la fiammella rimasta accesa sotto le ceneri, s’incendia l’intero vicinato e tra le fiamme muoiono diverse persone. Un po' sa di figa, va detto. Ma è stato anche un discreto errore. Iallora ti vogliono linciare (si capisce). Così tu scappi, vai in Libia e poi in Italia. Qui chiedi e ottieni l'asilo sperato. La vicenda appare curiosa, ma è la vera vera storia di unappronel 2016 in Italia, ritenuto dalla Commissione territoriale non meritevole di accoglienza con una decisione poi ...

