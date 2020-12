“Ho chiesto a Babbo Natale di poterci riabbracciare come prima”: il video della Guardia di Finanza sulle Festività e le regole anti-Covid (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Ho chiesto a Babbo Natale di poterci riabbracciare come prima“. È il desiderio espresso da un bambino ai finanziari dell’Unità cinofila nel video prodotto dalla Guardia di Finanza per sensibilizzare le persone sul rispetto delle regole anti-contagio durante le imminenti Festività di fine dicembre. regole, nel messaggio della Gdf, viste come strumento per tornare, il prima possibile, alla normalità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Hodiprima“. È il desiderio espresso da un bambino ai finanziari dell’Unità cinofila nelprodotto dalladiper sensibilizzare le persone sul rispetto delle-contagio durante le imminentidi fine dicembre., nel messaggioGdf, vistestrumento per tornare, il prima possibile, alla normalità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

