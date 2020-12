“Ho chiamato la polizia” Anna Valle rompe il silenzio | la verità dopo la notizia choc sulla malattia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) C’è stata tanta preoccupazione intorno alle condizioni di salute di, che alcuni giorni fa ha fatto finalmente chiarezza: “Ciao a tutti mi trovo qui per ribadire un concetto molto importante: non possiedo alcun profilo social. Quindi quello che alcuni voi seguono sul web è soltanto falso: non esistono profili autorizzati né ufficiosi o ufficiali. E poi c’è un’altrafalsa, che riguarda la mia salute, e dire che io soffro di una patologia per fortuna non è vero”. E non solo. L’attrice ha commentato ancora: “Per fortuna godo di ottima salute e, in un momento drammatico come questo, non è da dare per scontato né da trattare così superficialmente”. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, la donna ha voluto porre l’attenzione su un problema di non poco conto che l’ha travolta. A causa di questo inconveniente ...