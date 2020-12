Harrison Ford sarà Indiana Jones per la quinta volta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Harrison Ford tornerà nei panni di Indiana Jones per il quinto e ultimo film della saga d’avventura, che sarà diretto da James Mangold. Ad annunciarlo, con uscita prevista nel luglio 2022, la Disney in una presentazione virtuale delle sue prossime produzioni, tra cui figurano anche gli spin-off della serie Star Wars e le serie Marvel. L’attore è apparso per la prima volta nei panni dell’archeologo in ‘I predatori dell’arca perduta’ (1981), seguito nel 1984 da ‘Indiana Jones e il tempio maledetto’, da ‘Indiana Jones e l’ultima crociata’ nel 1989 e dal quarto film ‘Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo’ nel 2008. Il quinto capitolo ha avuto una lunga gestazione, con diversi sceneggiatori ... Leggi su funweek (Di venerdì 11 dicembre 2020)tornerà nei panni diper il quinto e ultimo film della saga d’avventura, chediretto da James Mangold. Ad annunciarlo, con uscita prevista nel luglio 2022, la Disney in una presentazione virtuale delle sue prossime produzioni, tra cui figurano anche gli spin-off della serie Star Wars e le serie Marvel. L’attore è apparso per la prima volta nei panni dell’archeologo in ‘I predatori dell’arca perduta’ (1981), seguito nel 1984 da ‘e il tempio maledetto’, da ‘e l’ultima crociata’ nel 1989 e dal quarto film ‘e il regno del teschio di cristallo’ nel 2008. Il quinto capitolo ha avuto una lunga gestazione, con diversi sceneggiatori ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Indiana Jones, tornerà Harrison Ford! Svelate le date del nuovo film - Adnkronos : #HarrisonFord sarà #IndianaJones per la quinta volta - BestMovieItalia : Indiana Jones, tornerà Harrison Ford! Svelate le date del nuovo film - - vera92 : RT @_diana87: Harrison Ford ha detto 'O me o nessun altro' e tornerà (giustamente) a vestire i panni di Indiana Jones per il quinto film de… - Piergiulio58 : Star Wars, il nuovo film nel 2023. Harrison Ford torna Indiana Jones. -