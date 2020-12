Harrison Ford sarà di nuovo Indiana Jones: la Disney annuncia il quinto episodio della saga (video) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Indiana Jones tornerà ad appassionare il pubblico con le sue peripezie e avrà ancora il volto di Harrison Ford. A dare l’annuncio ufficiale dell’uscita del quinto capitolo della saga del più avventuroso degli archeologi è stata la Disney, nel corso di una presentazione virtuale delle prossime produzioni. Il quinto capitolo della saga sarà anche l’ultimo Secondo quanto annunciato, il film sarà l’ultimo episodio della serie, iniziata nel 1981 con I predatori dell’Arca perduta e proseguita nel 1984 con Indiana Jones e il Tempio maledetto, nel 1989 con Indiana ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020)tornerà ad appassionare il pubblico con le sue peripezie e avrà ancora il volto di. A dare l’annuncio ufficiale dell’uscita delcapitolodel più avventuroso degli archeologi è stata la, nel corso di una presentazione virtuale delle prossime produzioni. Ilcapitoloanche l’ultimo Secondo quantoto, il filml’ultimoserie, iniziata nel 1981 con I predatori dell’Arca perduta e proseguita nel 1984 cone il Tempio maledetto, nel 1989 con...

