“Hai visto i titoli che scorrono in tv?”. Matano spiazzato in diretta: a Natale liberi tutti? Un disastro (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Sono pessimista, secondo me gli italiani non staranno attenti e saranno resi vani tanti sforzi”. A La Vita in diretta - trasmissione condotta con successo da Alberto Matano su Rai1 - è intervenuto così Roberto Poletti, che si è espresso in controtendenza e si è detto per nulla fiducioso riguardo alla decisione del governo di modificare il Dpcm e consentire gli spostamenti tra Comuni nei giorni di Natale e Capodanno. “Che cosa sta passando dai titoli che scorrono nel televisore? Passa che è tutto a posto, che a Natale siamo liberi”, ha rincarato la dose l'ex conduttore di Unomattina. Matano a riguardo non si è sbilanciato, informando i telespettatori riguardo alla volontà del premier Giuseppe Conte di dare ascolto alle proteste che arrivano da più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Sono pessimista, secondo me gli italiani non staranno attenti e saranno resi vani tanti sforzi”. A La Vita in- trasmissione condotta con successo da Albertosu Rai1 - è intervenuto così Roberto Poletti, che si è espresso in controtendenza e si è detto per nulla fiducioso riguardo alla decisione del governo di modificare il Dpcm e consentire gli spostamenti tra Comuni nei giorni die Capodanno. “Che cosa sta passando daichenel televisore? Passa che è tutto a posto, che asiamo”, ha rincarato la dose l'ex conduttore di Unomattina.a riguardo non si è sbilanciato, informando i telespettatori riguardo alla volontà del premier Giuseppe Conte di dare ascolto alle proteste che arrivano da più ...

NetflixIT : 'Hai forse visto il prossimo episodio senza di me?' Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì… - emanueIskriver : @niyazskyes hai visto, ?? - icytrixreal : @stellafakee @Chattareal1 hai visto? andiamo anche daccrdo - finalparadigm_ : @eerbrow Assolutamente sì ?? non so se hai visto anche quella dedicata a Dean per le malattie mentali ma anche lì... ???? - crumbsssv : Claudia ma l'hai visto solo tu che la cosa è ricambiata hahahaha #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : “Hai visto Rinnovati i vertici di MEDPorts. Conferme nel Comitato Esecutivo dell'Associazione per i rappresentanti dei porti italiani Fortune Italia