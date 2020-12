Guardiola: «Solskjaer a rischio? Ci pagano tanto per questo» – VIDEO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pep Guardiola parla della situazione di Solskjaer alla vigilia del derby di Manchester: ecco le dichiarazioni del tecnico – VIDEO Pep Guardiola parla della situazione di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Le sue parole che “normalizzano” le voci sulla panchina in bilico per il norvegese. «Sappiamo che è così, sfortunatamente. ma è per questo che siamo pagati tanto, per gestire queste situazioni. L’importante è sapere che Solskjaer è un allenatore di valore, su questo non c’è alcun dubbio. Queste cose succedono ovunque». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pepparla della situazione dialla vigilia del derby di Manchester: ecco le dichiarazioni del tecnico –Pepparla della situazione di Ole Gunnarsulla panchina del Manchester United. Le sue parole che “normalizzano” le voci sulla panchina in bilico per il norvegese. «Sappiamo che è così, sfortunatamente. ma è perche siamo pagati, per gestire queste situazioni. L’importante è sapere cheè un allenatore di valore, sunon c’è alcun dubbio. Queste cose succedono ovunque». Leggi su Calcionews24.com

