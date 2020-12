Gruppo Hyundai - Acquistato l' 80% della Boston Dynamics

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ile il suo presidente, Euisun Chung, hanno siglato un accordo per rilevare, dalla giapponese Softbank, l'80% del capitale, società specializzata in sistemi robotici nata nel 1992 da uno spin-off universitario del Massachusetts Institute of Technology. L'operazione è stata definita sulla base di una valutazione complessiva dell'azienda statunitense di 1,1 miliardi di dollari (910 milioni di euro). Pertanto, i coreani hanno sborsato 880 milioni di dollari (oltre 726 milioni di euro) per procedere con l'acquisizioneloro partecipazione. Le strategie dei coreani. L'accordo prevede, in particolare, che Euisun Chung acquisti il 20% delle quote, e che laMotor e le consociateMobis e ...