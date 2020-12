Green Pea | il bello di comportarsi bene

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) È rispetto la parola che si associa all’apertura del nuovoPea, il primoRetail Park al mondo voluto dall’uomo che tutto può, anche organizzare un’anteprima stampa affollata di presenze, seppur in sicurezza, in piena pandemia. Il rispetto è quello per la terra, per l’ambiente, per l’energia alternativa, per l’acqua, l’aria e le persone: ecco il cuore di questo progetto firmato Oscar Farnetti che ha aperto il 9 dicembre di fianco al primo Eataly, quello classe 2007 nato al Lingotto di Torino. Su una superficie di 15 mila metri quadrati di prodotti sostenibili,Pea (ossia quel pisello verde che suona così male in italiano, ma che per assonanza ben ricorda quelpeace che dagli Anni ’70 si batte a tutela dell’ambiente) è sicuramente una straordinaria operazione di marketing vocata alla valorizzazione ...