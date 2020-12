Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 11 dicembre: tre nuovi ingressi, chi uscirà? (Di venerdì 11 dicembre 2020) In onda stasera venerdì 11 dicembre su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Condotta da Alfonso Signorini, questa edizione del reality è già passata alla storia per la sua durata. Affiancato da due opinionisti d’eccezione come Antonella Elia e Pupo, il presentatore continua a raccogliere successi grazie anche ai grandi ascolti che raccoglie di puntata in puntata. Vediamo dunque cosa accadrà stasera. Grande Fratello Vip, Dayane ha bestemmiato? La nuova puntata del Grande Fratello Vip avrà molto materiale da affrontare stasera. In settimana, infatti, tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò si è consumata una furiosa discussione. La prima ha fatto riferimento al presunto outing ai danni di Massimiliano ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 11 dicembre 2020) In ondavenerdì 11su Canale 5 la nuova puntata delVip. Condotta da Alfonso Signorini, questa edizione del reality è già passata alla storia per la sua durata. Affiancato da due opinionisti d’eccezione come Antonella Elia e Pupo, il presentatore continua a raccogliere successi grazie anche ai grandi ascolti che raccoglie di puntata in puntata. Vediamo dunque cosa accadràVip, Dayane ha bestemmiato? La nuova puntata delVip avrà molto materiale da affrontare. In settimana, infatti, tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò si è consumata una furiosa discussione. La prima ha fatto riferimento al presunto outing ai danni di Massimiliano ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito de… - backinmyworld_ : RT @glvdiatorr: “francesco chi vince il grande fratello?” “tommaso zorzi e ti do anche un secondo nome, stefania orlando” GOLDEN TRIO FINO… - Giulian44270706 : RT @m4rtymcfl4y: questa edizione del Grande Fratello Vip è un po' come Lucifer. Una serie tv bellissima rovinata dal prolungamento. #GFVIP -