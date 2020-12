Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: chi è, età, altezza, fidanzato, Instagram e vita privata dell’attrice (Di venerdì 11 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, è tutto pronto per un’altra imperdibile puntata, in onda questa sera, venerdì 11 dicembre su Canale 5. In quest’articolo qualche informazione e curiosità su Adua Del Vesco. Conosciamola meglio… Adua Del Vesco: chi è, età, carriera Adua Del Vesco è un’attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992. La bella attrice Del Vesco è alta 173 cm e pesa circa 57 kg. Non tutti sanno che il nome di Adua Del Vesco è solo uno pseudonimo, il suo vero nome è Rosalinda Cannavò ma per la sua carriera di attrice ha scelto il nome che tutti conoscono. Nel corso di un’intervista nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin racconta i suoi progetti futuri ed i problemi che l’hanno colpita durante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020)Vip 5, è tutto pronto per un’altra imperdibile puntata, in onda questa sera, venerdì 11 dicembre su Canale 5. In quest’articolo qualche informazione e curiosità suDel. Conosciamola meglio…Del: chi è, età, carrieraDelè un’attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992. La bella attrice Delè alta 173 cm e pesa circa 57 kg. Non tutti sanno che il nome diDelè solo uno pseudonimo, il suo vero nome è Rosalinda Cannavò ma per la sua carriera di attrice ha scelto il nome che tutti conoscono. Nel corso di un’intervista nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin racconta i suoi progetti futuri ed i problemi che l’hanno colpita durante ...

