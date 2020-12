Grande Fratello VIP 2020/ Diretta e eliminato: De Blanck, calcio nel sedere a Pupo! (Di sabato 12 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 2020, Diretta ed eliminato puntata 11 dicembre: arrivano i nuovi concorrenti Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020)Vipedpuntata 11 dicembre: arrivano i nuovi concorrenti Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini.

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito de… - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 segui la venticinquesima puntata in tempo reale - #Grande #Fratello #segui - unmaredisilenzi : RT @SlRIVSBL4CK: io per una buona causa: l'aereo per tommaso zorzi al grande fratello: -