Governo | tutti gli ultimatum di Renzi a Conte

Roma, 11 dic (Adnkronos) - Plastic tax e sugar tax. Alzi la mano chi se le ricorda. Era l'autunno del 2019 e nell'Italia pre-pandemia la maggioranza discuteva, con decisione, di questo. E a far discutere era, soprattutto, Matteo Renzi. Perché il leader di Iv, che Nato da pochi mesi, il Conte II deve subito affrontare l'impegnativa prova della legge di Bilancio. Iv sbuffa e scalcia, abbandona i lavori del tavolo di maggioranza e annuncia un suo emendamento alla manovra. Renzi promette: "Il Governo non alzerà mai le tasse". Subito spazientito, Dario Franceschini twitta: "Un ultimatum al giorno toglie il Governo di torno". Ma, in realtà, si tratta solo di un penultimatum. Lo aveva già spiegato lo stesso Renzi dal palco della Leopolda 10 parlando del ...

