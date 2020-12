Governo: Rosato, 'tavolo con Conte? se sarà convocato Iv partecipa sempre a riunioni' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "C'è un tavolo? Al momento non c'è nessuna convocazione... comunque se e quando ci sarà, Italia Viva partecipa sempre volentieri a tutte le riunioni di maggioranza. Ma per ora non c'è nulla di ufficiale". Ettore Rosato di Iv commenta così l'annuncio del premier Giuseppe Conte da Bruxelles dell'intenzione di avviare un confronto con le singole forze politiche di maggioranza e poi collettivamente. Il premier ha anche detto di voler capire "cosa nascondono" le critiche... "Non capisco cosa ci sia da capire -ribatte Rosato- credo che sul Piano e la governance del Recovery siamo stati piuttosto chiari". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "C'è un? Al momento non c'è nessuna convocazione... comunque se e quando ci, Italia Vivavolentieri a tutte ledi maggioranza. Ma per ora non c'è nulla di ufficiale". Ettoredi Iv commenta così l'annuncio del premier Giuseppeda Bruxelles dell'intenzione di avviare un confronto con le singole forze politiche di maggioranza e poi collettivamente. Il premier ha anche detto di voler capire "cosa nascondono" le critiche... "Non capisco cosa ci sia da capire -ribatte- credo che sul Piano e la governance del Recovery siamo stati piuttosto chiari".

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il vicepresidente Rosato ruba il mestiere all’opposizione, sentire dare dell’incapace al proprio presidente del Consiglio da un partito alleato fa una certa impressione.

