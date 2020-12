Governo: Rosato, 'tavolo con Conte? se sarà convocato Iv partecipa sempre a riunioni' (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "C'è un tavolo? Al momento non c'è nessuna convocazione... comunque se e quando ci sarà, Italia Viva partecipa sempre volentieri a tutte le riunioni di maggioranza. Ma per ...

Governo: Rampelli (Fdi), 'al voto per esecutivo autorevole e rilancio Recovery'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il vicepresidente Rosato ruba il mestiere all’opposizione, sentire dare dell’incapace al proprio presidente del Consiglio da un partito alleato fa una certa impressione.

