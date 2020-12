Governo, Renzi: "Voto in caso di crisi? Prima si vede se c'è maggioranza" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Al Voto in caso di crisi? No, Prima occorre verificare se c'è una maggioranza”. Così Matteo Renzi esprime la propria posizione in un'intervista al Messaggero: "Mi accusano di cercare la rottura ma lavoro per salvare il Paese. Scommetto su ampia compagine parlamentare per andare a elezioni nel 2023". Riguardo il Recovery, "ci sono duecento miliardi di euro che appartengono ai nostri figli, che noi prendiamo in prestito aumentando il debito pubblico e che servono per il futuro dell'Italia. Non accetto che qualcuno voglia spenderli alla chetichella, senza passare dal Parlamento. E non accetto che qualcuno possa esautorare il Governo con task force e poteri sostitutivi. Io non lavoro per la crisi del Governo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Alindi? No,occorre verificare se c'è una”. Così Matteoesprime la propria posizione in un'intervista al Messaggero: "Mi accusano di cercare la rottura ma lavoro per salvare il Paese. Scommetto su ampia compagine parlamentare per andare a elezioni nel 2023". Riguardo il Recovery, "ci sono duecento miliardi di euro che appartengono ai nostri figli, che noi prendiamo in prestito aumentando il debito pubblico e che servono per il futuro dell'Italia. Non accetto che qualcuno voglia spenderli alla chetichella, senza passare dal Parlamento. E non accetto che qualcuno possa esautorare ilcon task force e poteri sostitutivi. Io non lavoro per ladel, ...

Mes, ok del Senato ma sul Recovery Renzi attacca Conte. Il premier: governance non toglie poteri ai ministeri

Superare l'ostacolo del voto sulla riforma del Mes non basta al premier Giuseppe Conte per sancire una nuova tregua all'interno delle forze che sostengono il suo governo. Nel giorno in cui ...

